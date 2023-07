¿El sueño de muchos? Maestra perrea con alumno en fiesta de graduación 👀

Con la llegada de las vacaciones, miles de alumnos ponen un fin a su ciclo escolar y con ello realizan una fiesta de graduación para pasar, por última vez, un gran momento en compañía de todos sus amigos y profesores .

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Facebook, la grabación en la que se ve a un alumno perrear con una presunta maestra. Sí, Rodolfo evidenció a la mujer que no dudó en bajar hasta el suelo y demostrar la convivencia que tiene con sus estudiantes.

“Escándalo en PR. Una supuesta maestra baila así con los estudiantes que se estaban graduando. Otras personas comentan que es modelo. Sin duda que muy guapa si es”, es la descripción que colocó el internauta en la grabación que ya supera las 130 mil reproducciones en la red social perteneciente a Meta.

