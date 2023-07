Por “muchos deberes”, joven renuncia en su primer día de trabajo

TikTok es una aplicación utilizada, todos los días, por millones de personas. Constantes creadores de contenido comparten clips que logran viralizarse en cuestión de horas. Entre todo lo popular, en las últimas horas se comenzó a viralizar el relato de una joven en el que confiensa por qué renunció a su empleo en el primer día.

De acuerdo con la ahora influencer, todo comenzó cuando le comenzaron a describir las actividades por realizar y la cantidad de dinero que recibiría por todo. Desafortunadamente, todo se trató de un engaño y le hicieron ver que tenía que realizar horas extras y cumplir con tareas que no le correspondían.

Una empleada la capacitó y le explicó las verdaderas actividades a realizar: “Así que entré al local y una señora me capacitó. Era muy simpática, me abrió la puerta y comenzó a enseñarme a manejar la tienda , apagar la alarma”, explicó.

“Si querían que hiciera estas cosas extra, realmente no era un problema para mí. Pero me estaban pagando el salario básico cuando tendría que cobrar como mínimo uno o dos dólares más por hora por hacer eso” , puntualizó.

Para enfatizar por qué dejó todo, la internauta confesó que “No tenía descansos durante las ocho horas de trabajo. Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: ‘Nunca más quiero volver allí’. Y no es que le tire odio a la empresa creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar esto de mí? Vamos... Fue demasiado que me pagaran el salario mínimo, el salario mínimo”.