¿Le callaron la boca? Lingüista se lanza contra Chumel Torres y defiende los libros de la SEP

Los libros de texto entregados por la Secretaría de Educación Pública provocaron una ola de comentarios en redes sociales. Los internautas no perdonaron los errores que cometió la SEP y arremetieron contra otras cosas que nos les parecieron y aseguraron que estos libros no podían ser usados para impartir temas.

El creador de contenido Chumel Torres se sumó a los detractores y explicó que la educación en México está dando pasos hacia atrás y esto no puede ser posible en una nación que necesita jóvenes con muchos conocimientos.

Un joven, quien asegura ser lingüista, no se quedó callado y defendió los textos y respondió unos cuantos puntos que Chumel abordó en su video: “Primero, los libros que se muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos; son guías para los padres de familia”.

El usuario continuó “Eso no lo explican en estos programas porque no lo saben, lo cual las vuelven incompetentes o no quieren decirlo, lo cual los vuelve tramposos”.

Adrián Chávez, nombre del experto, aseguró que el problema no son los libros, sino la perspectiva desde la cual los están juzgando: “simplemente no me entienden”. La persona aseguró que ya tuvo la oportunidad de revisar los libros que sí son para los alumnos y “en realidad son bastante claros”.