¿Ya está pactado? Revelan el proceso para elegir al GANADOR de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los programas más seguidos en televisión y redes sociales. Con un formato que permitía ver 24/7 a los participantes, miles de espectadores comenzaron a tomar interés por cada uno de los concursantes, sin embargo todo lo que empieza tiene que acabar.

Con un gran cierre el próximo domingo, algunos usuarios están a la espera para conocer quién podrá coronarse como ganador y llevarse la gran suma de dinero que hay en juego. Por eso, en las últimas horas se comenzó a viralizar lo que dijo la conductora de LCDLF, Galilea Montijo, que sorprendió a más de uno.

La también modelo explicó, en el programa Hoy, cómo se designará al último eliminado del reality show: “El viernes vamos a conocer al quinto finalista (…) ya es quinto finalista porque ya no hay nominaciones (...) sí, vamos a sacar a alguien, ya quedaron los últimos cinco lugares. Ya no hay nominaciones, es por votos del público, no se le puede decir eliminado porque son votos a favor. Sí, ya no hay nominaciones dentro de la casa, el voto se abrió desde el domingo, la gente está votando a favor por eso no es eliminación, va a ganar el más votado, el menos votado saldrá el próximo viernes”, concluyó.

