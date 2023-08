¿Qué pensó? Ferrocarril arrolla a hombre en silla de ruedas que intentó ganarle el paso

La Ciudad de México, y gran parte del país, carecen de espacios diseñados para que las personas que tienen algún problema de movilidad transiten de una manera tranquila y segura. Pese a todo esto, los afectados encuentran la manera de trasladarse a sus destinos.

Algunos usuarios utilizan sus redes sociales para realizar denuncias y así atraer la atención de las autoridades para que se enfoquen en estos problemas que afectan a una parte de la sociedad. Pese a todo lo antes mencionado, un hombre en sillas de ruedas arriesgó su vida e intentó ganarle el paso a un ferrocarril.

Una personas que escuchó el sonido del tren decidió esperar para grabar el paso de la gran máquina. Con el pitar de la locomotora los automovilistas pararon, pero una personas en sillas de ruedas creyó que sería más veloz e intentó cruzar. Desafortunadamente una de las ruedas se atoró en las vías e impidió que el sujeto continuara.

Algunos valientes corrieron a ayudar al afectado, quien se notaba muy nervioso por el paso del tren. El maquinista accionó el silbato, sin embargo no pudo detener la pesada máquina. Por fortuna, el involucrado logró liberarse y solo fue golpeado por el ferrocarril, mas no lo mató.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en Facebook, donde se pueden leer mensajes como “Que gente tan imprudente, cómo no se esperan”, “Solo espero que no quieran culpar al maquinista” o “Qué bárbaro el maestro, si ve que no la arma mejor que se espere y sabiendo que esta mal el pavimento y pues no paso nada, pero a ver si aprende del susto, Saludos”.