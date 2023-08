¿Mamá de Yahritza y su Esencia la defiende por lo que dijo de México?

El género regional mexicano se convirtió, en lo que va del año, en uno de los más escuchados en todo el mundo. Algunos connacionales apoyaron este momento y decidieron darle difusión a los artistas que se sumaron al movimiento. Desafortunadamente, en las semanas pasadas Yahritza y su Esencia se volvieron tendencia por un par de comentarios que causaron el enojo en sus seguidores.

La agrupación aseguró que no disfrutaba mucho de visitar México. Tras todos los ataques que se realizaron en contra de los hermanos Martínez, en las últimas horas se comenzó a viralizar una grabación en la que se ve a la supuesta mamá de Yahritza defenderla y realizar más comentarios polémicos.

La involucrada respaldó a la agrupación, mas lo realizó con “un lenguaje bastante peculiar”: “Yo sí se los doy, me vale verg*, a huev*... pero por qué se están bajando los números, pa’ qué se bajan... se me fueron 2 mil... ¿dónde están todos? no se me vayan... pueden ir a ching*r a su madre, vayan a hablar de la gallera, no metan a Yahritza, métanme a mí a ching*r a su madr*” , son algunas de las palabras de la supuesta madre de los jóvenes.

