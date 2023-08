¿Huyó con él? Hombre detiene la boda de su ex, quien era obligada a casarse con otro

Muchas personas utilizan las redes sociales para compartir constantes historias de lo que realizan todos los días. Pese a que todo mundo sabe que los perfiles solo muestran “un lado bonito”, hay ocaciones que esto no pasa y se viralizan grabaciones de momentos incómodos. En las últimas horas se comenzó a popularizar el instante en que una mujer dejó a su prometido en el altar tras la aparición de su exnovio.

Como si se tratara de una telenovela, el hombre, el joven llegó a la iglesia para pedirle a su amada que no se casara con el hombre. La novia comenzó a llorar y le preguntó al sujeto “¿Por qué me haces esto?”

“Es el amor que me prometiste”, fue la respuesta del tercero que pedía que no realizara el acto civil. El novio intentó entrar en la conversación y le pidió a su pareja que no escuchara todo lo que decía el sujeto.

“Yo te amo, pero mi papá no te quiere”, seguía justificando la mujer para explicar por qué se iba a casar con alguien que, al parecer, no amaba.: “Tú me prometiste amor, por favor no te cases (...) el amor es de los dos, no de tu papá”.

