¿Ocurrió un milagro? Mujer intenta robar comida porque “Dios se lo dijo”

La existencia de Dios, o un ser supremo, es una de las interrogantes más realizadas. Desde hace mucho tiempo, distintas culturas contaban con un ser omnipotente y omnipresente que era venerado de diversas maneras. Hoy en día, el catolicismo es una de las religiones más practicadas en todo el mundo, pero ¿qué es lo más extraño que ha realizado un feligrés porque Dios se lo dijo?

En las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que una mujer intentó robar un poco de comida porque “el creador” se lo había dicho. Sí, una dama justificó su hurto al asegurar que tuvo una charla con Dios en la que le indicó lo que tenía que realizar para conseguir alimento.

“Me la tienes que dar porque yo estaba orando y Dios me dijo: ‘Ve y toma las cosas que necesites porque yo te las voy a dar’” , le dijo la creyente al vendedor. El dueño del establecimiento replicó: ”¿Me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?”.

“En mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer , no tengo ni un solo centavo. Yo estaba orando y Dios me dijo: ‘Ve allá, que allá vas a conseguir’. Entonces, póngame la bolsa”, continuó la mujer.

“Si usted quiere que yo le de la bolsa, tiene que pagar”, expresó el encargado, quien le retiró la mercancía: “Yo tengo a mis hijos sin comer, ¿qué quieres que haga? Yo estaba orando de rodillas y Dios me dijo que viniera, así que dame la bolsa”.