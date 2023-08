Madre vegana se niega a matar los PIOJOS que tiene su hija porque “son seres vivos”

Los veganos son personas que buscan llevar una vida sin el consumo de cualquier alimento u objeto que derive de un animal. La filosofía de estas personas es un ejemplo a seguir, sin embargo ¿Qué es lo más extraño que ha hecho un vegano? En las últimas horas se comenzó a viralizar la decisión de una madre de familia que afectó a varios vecinos: la mujer permitió que su primogénita se infectara de piojos.

“Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Está bien, respetamos su elección… mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa rascándose furiosamente (la cabeza) y descubrí que estaba infestada de piojos”, expresó un vecino de la mujer.

Al intentar conversar con la mamá, el hombre fue recibido con ataques. La madre vegana le dijo que sabía del problema con los insectos, pero no que no quería hacerle daño porque “los veganos no matan a los seres vivos”.

