Madre sorprende a padres de familia con baile en evento escolar

Muchas personas utilizan sus redes sociales para compartir constantes imágenes y video de qué es lo que realizan todos los días. Entre todas las aplicaciones, TikTok es una de las más descargadas en todo el mundo. Pese al gran número de clips, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de Nancy en donde se le ve bailar junto a su hijo en una clausura escolar.

Te recomendamos: ¡La fresa más sexy! Vendedora rompe TikTok y ahora buscan su puesto para apoyarla

En el clip se ve cómo su primogénito bailaba solo. Al ver que todos los demás contaban con una pareja, la mamá no lo pensó dos veces y se sumó al baile: “Mi bebé no iba a bailar solo, para eso me tiene a mí, que estaré para ti toda la vida”, es el texto que colocó la usuaria.

El gran gestó de la progenitora generó una gran cantidad de mensajes en la publicación que ya supera las 10 millones de reproducciones en TIkTok: “Tenia que ser la mamá figurosa y ridicula con esa ropa”, “enseña tu ropa, está muy bonita”, “La mejor pareja de baile la tuvo tu hijo sin duda alguna” o “Muy mal por la maestra, pero magnífico esa madre”, son algunos de los mensajes que colocaron algunos internautas.

Sigue leyendo: ¡Información al desnudo! Presentadoras usan poca ropa durante noticiero matutino

Pese a las diversas críticas que recibió por el atuendo que utilizó, Nancy no se quedó con las ganas y compartió videos en los que mostró la vestimenta que utilizó para la clausura de su hijo, asegurando que no hay mujer fea y que ninguna persona merece recibir el ataque de otros por la forma en que se viste.