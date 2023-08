¿Quién lo paga? Rentan cuarto en azotea por 4 MIL PESOS en la Condesa

La Ciudad de México es una de las capitales más importantes en todo el mundo. Millones de personas se trasladan, en diversos transportes, por la metrópolis más reconocida del país. Algunos habitantes de la zona metropolitana viajan, todos los días, a la CDMX para estudiar o trabajar.

El alto costo de los pasajes genera que algunos foráneos consigan un espacio el cual se pueda rentar y así disminuir el gasto de traslado, pero ¿Cuánto cuesta alquilar un departamento o habitación en la Ciudad de México?

no se pasen de verga pic.twitter.com/JZ7cF8BgkI — Ángel (@blidt) August 17, 2023

Cada zona tiene su espacio, sin embargo, colonias como la Condesa han aumentado, en los últimos años, el costo de sus rentas. Entre todas las opciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar, en redes sociales, la habitación de 20 metros cuadrados por cuatro mil pesos. Sí, alguien ofertó mediante redes sociales su cuarto de azotea, al cual le puso un baño, por una gran cantidad de dinero.

El propietario no limpió el lugar y así ofreció el lugar ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. Hasta el momento, las imágenes ya suman más de 380 mil visualizaciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Se aceptan mascotas porque no pudimos sacar las ratas”, “Es una mentada, pero si, he visto varios así en diferentes sitios de la ciudad” o “De perdido compren una escoba, hijos del mal”.