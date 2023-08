¿Murió? Hombre sufre grave accidente al manipular arma de fuego

Twitter es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Las políticas del sitio permiten que miles de internautas compartan imágenes y videos que serían censurados en otros lugares, por eso, algunos usuarios recomiendan mucho cuidado a la hora de navegar por el espacio perteneciente a Elon Musk.

Te recomendamos: ¡Tiene un ángel! Niño sobrevive tras ser atropellado por una motocicleta

Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un joven perdió la vida al manipular, de manera inadecuada, un arma de fuego. Estados Unidos es un país reconocido por permitir la portación de arma para defensa personal; desafortunadamente, dicha nación cuenta con constantes accidentes en los que se ve involucrada una pistola.

Un joven indio muere en el interior de una tienda en los EEUU, mientras manipulaba un arma de fuego 😟😮 pic.twitter.com/NsH4vQTNM5 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 22, 2023

Una cuenta, del ahora ‘X’, compartió el clip de 17 segundos que muestra los últimos segundos de vida de un hombre que intentó descubrir cómo se usa una pistola: “Un joven indio muere en el interior de una tienda en los EEUU, mientras manipulaba un arma de fuego”, escribió el internauta.

La cámara de seguridad del establecimiento documentó el momento en que el hombre intentó verificar si el objeto se accionaba; al no escuchar la detonación, el ahora occiso levantó el cañón y lo dirigió a su rostro. Lamentablemente, el arma se disparó y le quitó la vida al empleado.

Sigue leyendo: “Ya tenía ganas de dejarlo”: Por 50 mil pesos, mujer termina con su esposo en reto de TikTok