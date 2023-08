¡Bien viva! Graban a abuelita ligando con el novio de su nieta

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas comparten constantes videos que logran viralizarse de gran manera. Entre todos los posteos que se realizan minuto a minuto, en las últimas horas la grabación de Laura logró sorprender a muchos internautas, pero ¿de qué se trata?

La joven, quien disfruta presumir el amor que siente por su abuela, subió un video en el que se ve cómo la adulta mayor intentó ligar con su pareja. Sí, la anciana le intentó quitarle el novio a su nieta : “¿Quieres ligar con mi novio?”, le preguntó la internauta a su familiar.

La mujer sin “pelos en la lengua” contestó: “Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo, lo siento. También he sido joven”, confesó la involucrada. La dama, ya con la verdad en mano, le preguntó al novio si quería ir al cine.

