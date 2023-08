¿A qué fue? Mar de Regil se va DOS HORAS ANTES de que acabe concierto de Taylor Swift en CDMX

Mar De Regil se convirtió e una de las creadoras de contenido más habladas en las últimas semanas. Tras darse a conocer el rumor de una supuesta pelea, la hija de Bárbara de Regil utilizó toda la atención mediática para ofertar sus obras de arte que, desafortunadamente, fueron muy criticadas por el costo.

Días después de todo lo antes relatado, Mar volvió a ser tendencia en redes sociales por salirse dos horas antes del concierto que brindó Taylor Swift en la Ciudad de México. Sí, diversas seguidoras de la cantante acusaron a la mujer de solo ir por “moda” y retirarse del recinto sin escuchar la mitad de las canciones que interpretó Taylor.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

“Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, no me quedé hasta el final. No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza. Soy una señora, ya me quiero ir a descansa, ya vine un ratito y ya me retiro”, fueron las palabras que dijo la influencer en su historia de Instagram, misma que logró popularizarse de gran manera en otras redes sociales.

Las seguidoras de Taylor Swift no soportaron el hecho y comentaron el suceso con un poco de enojo por “desperdiciar” una entrada que otra joven hubiera dado todo por obtenerla: “Pago su boleto, puede entrar e irse cuando quiera, si hay gente que se quedó sin boleto no es su problema”, “Creando polémica para ser relevante, aprendió bien de la mamá”, “Leo “Mar de Regil” y pienso que es una calle de Tacuba. ¿Quién es esta mujer?” o “Se llama ‘necesito crear atención’”.