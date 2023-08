¿Tiene talento? Empleada del Oxxo logra convertirse en modelo y renuncia a su empleo

Las redes sociales se convirtieron en un espacio al que millones de personas acceden para disfrutar de todo el contenido que se sube. Algunas personas, tal como Wendy Guevara, tuvieron un giro de 180 grados al compartir un suceso que se viralizó de gran manera.

En las últimas horas, algunos usuarios comenzaron a buscar la historia de Jaquelyney, una exempleada de Oxxo que ahora triunfa como modelo, pero ¿cómo sucedió todo esto? La mujer fue entrevistada por Ashly, una creadora de contenido que la retó a “convertirse en Karely Ruiz”.

Al mostrar el resultado final de la transformación, los internautas descubrieron que tenía un gran físico que, pese a no cumplir con los estándares de belleza, enamoró a muchos jóvenes. Los vecinos se dieron cita en la tienda y buscaron una foto con la mujer: “Muchos venían nada más a verme, no venían ni a comprar; entonces, los dueños sí se molestaron, me llamaron la atención, mas no me corrieron, ni me dijeron nada malo”, dijo Jaquelyney.

“También surgieron muchas personas que vinieron a estar molestando, entonces, ya no me sentía a gusto”, explicó la mujer que ahora es buscada por diversas marcas: “ya me estaban esperando y surgía el ‘tómate una foto conmigo, un café’”.

