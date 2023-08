¡Siguen los besos polémicos! Dueña de caballo besa a jinete tras ganar carrera

En las últimas horas, las redes sociales más utilizadas en todo el mundo lograron viralizar el nombre de Luis Rubiales, presidente de Real Federación Española de Fútbol, por el escandaloso beso que le propició a la jugadora Jennifer Hermoso , durante la celebración por ganar el Mundial Femenino de Fútbol 2023.

La futbolista emitió un comunicado en el que desmentía lo dicho por Rubiales: “Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado” , señaló la deportista.

El 26 de agosto de 2023, la propietaria de Live in the Dream estaba tan feliz con el triunfo de su caballo en la carrera del Ebor Festival, que le dio un imprevisto beso en la boca al jockey Sean Kirrane. pic.twitter.com/ZSGXGVuSlm — Antonio Silva Lara (@tallermatematic) August 28, 2023

El apoyo a la 10 no se hizo esperar e incluso algunas personas pidieron que el hombre fuera destituido de manera permanente de su cargo. Algunos hombres revivieron un suceso similar ocurrido el 26 de agosto de 2023. De acuerdo con diversos usuarios: “La propietaria de Live in the Dream estaba tan feliz con el triunfo de su caballo en la carrera del Ebor Festival, que le dio un imprevisto beso en la boca al jockey Sean Kirrane”.

“La diferencia está en que él lo acepte o no, si lo acepta pues nada, pero si ella no lo acepta pues ¿qué hace como dijo en el vestuario?”, cuestionó un internautas a la relación que algunas personas quieren dar.

La polémica no parece acabar, mediante Twitter se comenzó a popularizar un video en el que se escucha a las jugadoras españolas bromear sobre una “boda de Jenni Hermoso y Luis Rubiales”. El clip permitió que diversos sujetos justificaran los actos y tacharan el acoso con una posible relación. Hasta el momento no hay una decisión final de la FIFA sobre qué ocurrirá tras la celebración de la Copa del Mundo.