¿Perdió la pierna? Motociclista sufre GRAVE accidente al intentar adelantar a un tráiler

Las motos son un transporte utilizado por muchas personas en todo el mundo. Su tamaño y gran velocidad permite que algunas personas opten por comprarse este medio en vez de una moto. Desafortunadamente, hay motociclistas que olvidan las medidas de precaución y, por lo antes relatado, sufren fuertes accidentes.

Te recomendamos: ¿La más distraída? Toro embiste a mujer que lo grababa con el celular

El periodista Joaquín López Dóriga compartió, mediante su cuenta de Twitter, el momento en que un joven se lesionó la pierna al intentar adelantar un tráiler en una carretera: “Las consecuencias de la imprudencia. Motociclista no se incorporó a tiempo en su carril correspondiente y terminó impactado por un automóvil en el lado izquierdo, hecho que le destrozó el pie”, aseveró el comunicador.

Las consecuencias de la imprudencia. Motociclista no se incorporó a tiempo en su carril correspondiente y terminó impactado por un automóvil en el lado izquierdo, hecho que le destrozó el pie pic.twitter.com/0k5xIKZE9r — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 26, 2023

Los hechos quedaron documentados por la cámara que llevara la víctima en su casco; donde se puede apreciar el mal calculo que hizo el hombre, mismo que le “salió muy caro”. En las imágenes se aprecia el resultado del impacto con el carro que iba en sentido contrario.

Sigue leyendo: Conductor atropella a madre e hijo al intentar huir de infracción