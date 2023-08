¡Con Alerta AMBER! Hombre relata cómo descubrió que su esposa le era infiel

La confianza es uno de los sentimiento más importantes en una relación. Constantemente, muchas parejas aseguran que esto es necesario para vivir en paz y no tener problemas. Desafortunadamente, hay algunas personas que abusan de esto y comenten infidelidades. Entre todos los despechos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la confesión que hizo un hombre al narrar cómo fue que su esposa lo engañó: “Descubrí que la que es ahora mi exmujer me era infiel, gracias a una Alerta Amber”

Te recomendamos: ¿Martha Higareda, eres tú? Sandra Cuevas asegura que pudo viajar a 7 países VENDIENDO DULCES en la escuela

El joven utilizó su cuenta de TikTok para contar cómo fue todo: “Vivíamos muy felices. Teníamos dos hijos. Yo trabajaba de construcción en la mañana y ella trabajaba limpiando casas por aproximadamente 8 horas”.

Desafortunadamente, la mujer comenzó a realizar “horas extras”: “Se me hizo muy extraño, pero ella siempre me mostraba los mensajes que la patrona le mandaba; honestamente yo jamás sospeché, ella nunca cometió ningún error, siempre se iba a las 6 de la tarde y regresaba aproximadamente de 10:30 a 11 y solo eran dos días a la semana, lo más curioso de todo era que el dinero si llegaba a la casa”.

Sigue leyendo: ¡La guerra de los pasteles! Revendedoras de postres se pelean afuera de Costco

Una vez, la policía de la zona emitió la Alerta AMBER: “Cuando la policía activa una Alerta AMBER automáticamente un mensaje llega a todos los teléfonos de los residentes de ese condado; pero lo que la policía manda no es un mensaje cualquiera, es una alerta que hasta que no le das aceptar, no deja de sonar el teléfono. Curiosamente mi esposa estaba conmigo, empezó a sonar su teléfono y sonó el mío.”