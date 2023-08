¿Y la educación sexual? Policía de aeropuerto obliga a joven a ponerse sus tampones en la boca

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas comparten, constantemente, grabaciones que suelen viralizarse de gran manera. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación realizada por Natalia Palacios, quien vivió un incomodo momento en el aeropuerto de India.

Te recomendamos: ¡También es cantante! Difunden fotos de la nueva novia de Peso Pluma

Sí, la mujer se encontraba en un filtro de seguridad, similar al que hay en todos los los aeropuertos del mundo, pero de un momento a otro el oficial la comenzó a interrogar del porqué llevaba tantos tampones.

“Estaba en el aeropuerto de Calcuta y llevaba un montón de estos en la maleta, que son tampones. El policía que me había escaneado la maleta estaba muy nervioso preguntándome que por qué llevaba tanto”, explicó Natalia.

La turista intentó explicarle el motivo, mas el oficial se negó a razonar, le pidió que abriera uno y que se lo introdujera en la boca. El alboroto provocó que una colega del policía notara el inconveniente, sin embargo no hizo nada para apoyar a la interrogada.

Sigue leyendo: ¡Vacaciones de terror! Modelo pierde una pierna al infectarse con una bacteria ‘come carne’

No fue hasta que un piloto le comenzó a explicar al oficial el uso de los tampones que la mujer pudo pasar el filtro y abordar su vuelo. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “es que fuera de España no se usan con aplicador, creo jajajaja”, “Diossss mío!!!! Me paso en Miami y me hizo mirar la maleta hasta el último rincón y preguntándome qué eran los tampones! Increíble vamos!” o “Es que en la India no es tan común usar tampones. De hecho no se venden en muchos lugares”.