Suspenden TikTok de Sugey Abrego por enseñar de más

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este portal para observar videos cortos que suman millones de reproducciones. Algunos famosos crearon un perfil para darse a conocer y sumar seguidores.

Sugey Abrego es una de las tantas actrices, que además de tener TikTok, se sumó a OnlyFans y ahora cuenta con un espacio en el que comparte contenido íntimo. En las últimas horas, la modelo se convirtió en tendencia al denunciar a TikTok por cerrarle su perfil, mismo que tenía millones de fans, pero ¿por qué?

“Oficialmente me bloquearon, cancelaron, desaparecieron mi cuenta de TikTok… no me dieron razón. Que porqué tenía advertencias que ni yo sabía… La envidia, lo bueno que la simpatía y lo bonito no se puede copiar, Amo los comienzos a empezar la nueva cuenta de TikTok”, escribió la presentadora de televisión en su cuenta de Facebook.

Pese a lo ocurrido, Abrego sigue subiendo materia que sería considerado como “delicado” su Instagram. Algunos fans exigen que se regrese todo el material de la actriz a las redes sociales y piden que no cambie el contenido que sorprende a muchos internautas.