¡Lo aseguró! Benito Castro confiesa que se drogaba con Paco Stanley

La tarde de este lunes, 11 de septiembre, la periodista Pati Chapoy utilizó su cuenta de Twitter para comunicar la muerte del cantante y actor mexicano Benito Castro: “Mi más sentido pésame a su familia QEPD” , escribió la comunicadora.

Algunos internautas recordaron al famoso como una persona muy carismática y amorosa. Benito siempre aseguró que era un gran amigo de Paco Stanley e incluso confesó las actividades que realizaban.

Lamento informar el fallecimiento de Benito Castro…

Mi más sentido pésame a su familia QEPD pic.twitter.com/Kj9OtMC3ji — Pati Chapoy (@ChapoyPati) September 11, 2023

“Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije, ‘no, yo le daba a él’, o sea, el que la traía era yo. No nada más era cocaína, también era marihuana, y tragaba alcohol como contratado. Pero mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años que nada de nada. Es más, cuando murió Paco Stanley, yo ya no consumía cocaína”, dijo Benito Castro para los micrófonos de Sale el Sol.

“¡No se la daba, nos la dábamos mutuamente! Así son los amigos macizos. Los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando, nunca nadie se da un pase solo. Siempre va con alguien, con algún amigo. Balconear a amigos, no le voy a decir quién”.