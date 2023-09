¿Tenía Only? Exponen video íntimo de candidata que ofrecía contenido exclusivo

OnlyFans se convirtió, durante la pandemia, en uno de los portales más usados para ofrecer contenido íntimo en internet. Las modelos compartían imágenes y videos que solo se podían ver realizando un pago mensual , mismo que era modificado por la creadora de contenido.

Te recomendamos: 📹 Mujeres utilizan juguetes sexuales con cola de caballo durante manifestación

Tras la nueva normalidad, muchas mujeres volvieron a sus actividades cotidianas y dejaron OnlyFans. Desafortunadamente, algunos sujetos usan el pasado como chantaje para demeritar el trabajo de alguna persona, tal como el que vive la candidata Susanna Gibson.

🇺🇸 | Se hace viral video de una candidata Democrata del estado de Virginia dónde realizaba actos sexuales en línea a cambio de dinero.



La demócrata llamada Susanna Gibson, se postula para un escaño en la Cámara de Representantes de Virginia y hace unos meses hacia lives en… pic.twitter.com/VwJQH0qA0x — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 12, 2023

La demócrata, quien busca un escaño en la Cámara de Representantes de Virginia, en Estados Unidos, se viralizó en Twitter por una grabación de 10 segundos en la que presuntamente complace a hombres: “hace unos meses hacia lives en sitios web donde los hombres podían pagar fichas para que ella realizara actos sexuales específicos”, describió la cuenta que popularizó el hecho.

Susanna no se quedó callada y emitió un comunicado en el que aseguró que “No me van a intimidar ni me van a silenciar”. Gibson confesó: “Mis rivales políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un crimen sexual con tal de atacarme a mí y a mi familia, porque no hay una línea que no estén dispuestos a cruzar para silenciar a las mujeres cuando levantan la voz”.

Sigue leyendo: Padre impide que mujer trans entre al baño de damas porque estaba su hija