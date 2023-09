¿No estaba embarazada? Mujer da entrevista tras denuncia por el spuesto robo de sus mellizos

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de la denuncia realizada por una pareja contra una clínica por el supuesto robo de sus mellizos recién nacidos. El periodista Carlos Jiménez fue uno de los tantos comunicadores que utilizó su cuenta de Twitter para mostrar evidencia de las citas en las que le aseguraban a la mujer que estaba embarazada: “Hasta le dijeron cuánto pesaban sus mellizos. Así le hicieron estudios y ultrasonidos a Liliana. Planearon su parto. 9 meses después, tras someterla a cesárea, los mismos médicos le dijeron que se equivocaron y que eran 2 tumores”.

Tras todo lo ocurrido, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación contra la clínica privada ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Además de Jiménez, la reportera Danielle Dithurbide logró entrevistar a la afectada para conocer más a profundidad qué fue lo que ocurrió.

HASTA le DIJERON CUÁNTO PESABAN SUS MELLIZOS

Así le hicieron estudios y ultrasonidos a Liliana.

Planearon su parto.

9 meses después, tras someterla a cesárea, los mismos médicos le dijeron q se equivocaron y q eran 2 tumores.@FiscaliaCDMX indaga q pasó.



Detalles en @telediario pic.twitter.com/D9uDLvTdb2 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 12, 2023

Mediante el medio NMás, Danielle pudo documentar las palabras de la madre de familia que, durante nueve meses, pesó que volvería a dar a luz: “Si, yo voy al doctor el día 27 de diciembre de 2022 porque tengo un dolor muy fuerte de ovarios y cadera ; en un hospital que se llama Génesis, es una clínica que se llama clínica Génesis 21″, comenzó explicando la entrevistada.

La paciente aseveró que el primer diagnóstico fue “una fuerte infección de vías urinarias, pero que me iba a poner antibiótico muy leve porque estaba probablemente embarazada”. Liliana se alegró por la noticia. Como cualquier otro embarazo, la mujer acudió a estudios, ultrasonidos e incluso le dieron los latidos coronarios de los bebés.

#Entrevista | "Entre con mi panza a aliviarme y salí sin nada": Liliana Carmona, quien denunció el presunto robo de sus gemelos en una clínica privada en CDMX, habla en exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ pic.twitter.com/LLW5eIhnSq — NMás (@nmas) September 13, 2023

Al momento de realizar la cesárea, la madre expuso que “yo llego hasta el 7 de septiembre, a la 1 de la tarde, ingresó a la a la clínica, como habíamos acordado y para las cuatro media entro a cirugía”.

Liliana le relató a Danielle cuántas personas estuvieron durante el supuesto parto : “Yo siento que mete la mano y saca algo de mí; tanto así tan fuerte fue el dolor que yo estaba así. Me agarra de mis hombros y la enfermera me agrada de mi brazo y me dice tranquila, tranquila”.