Joven roba y rompe pertenencias de su exnovia por INFIDELIDAD

El amor es uno de los sentimientos más buscados entre los jóvenes; algunas parejas aseguran que es necesario tener confianza ya sí vivir en paz. Desafortunadamente, hay sujetos que abusan del cariño brindado y comenten infidelidades, pero ¿la venganza es buena?

En las últimas hora se comenzó a popularizar, mediante la red social perteneciente a Elon Musk, la historia que contó una joven: su novio le robó y le rompió todas sus pertenencias tras descubrirla en una infidelidad. Sí, el despechado actuó de una manera que lo podría llevar a la cárcel.

“Buenos días, haré un hilo denunciando a quién era mi novio, su nombre es Ricardo (…), él vivía conmigo en mi departamento y el día miércoles 7 de septiembre por la noche se metió a mi computadora, vio mis mensajes de WhatsApp y ahí se desató todo”, explicó la afectada.

Buenos días, haré un hilo denunciando a quién era mi novio, su nombre es Ricardo Diaz de Rivera Treviño, él vivía conmigo en mi departamento y el día miércoles 7 de septiembre por la noche se metió a mi computadora, vio mis mensajes de WhatsApp y ahí se desató todo pic.twitter.com/XosbbeZ7QR — (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅♡]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) (@foliepastels) September 11, 2023

De acuerdo con lo narrado, la mujer estaba de viaje cuando el acusado “comenzó con su ataque de ira a destrozar todas las cosas de mi departamento y se robó todas mis pertenencias de valor y otras sin tanto valor como mi ropa interior, toallas, pasta de dientes”.

La usuaria no dudo en sincerarse con los lectores: “Como pueden ver, él al enterarse comenzó a llamarme infiel, me insultó por teléfono y me amenazó diciendo que se las iba a pagar…” y vaya que el joven hablaba en serio.

La mujer no pensó que llegaría al grado de “robarse absolutamente todas mis pertenencias, entre ellas mis herramientas de trabajo que son un monitor curvo, adaptadores, mi teclado mecánico, mouse y mi MacBook Pro”.

Al intentar justificar lo sucedido, la víctima expuso: “Yo la verdad ya me sentía muy agotada en esta relación porque Ricardo no cumplía con mis no-negociables, yo ya no podía estar con alguien que no trabaja y se la pasaba jugando videojuegos en mi departamento mientras yo estaba trabajando tomando juntas”.