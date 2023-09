Peso Pluma revela cuánto dinero GASTA en ropa para una presentación 🤑

Hassan Emilio se convirtió en uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. El mexicano de solo 24 años de edad se viralizó de gran manera por su presentación en el festival Arre. Sin tiempo para reflexionar lo vivido, el intérprete de ‘LADY GAGA’ viajó a los Estados Unidos para participar en los MTV Video Music Awards.

Te recomendamos: “No le tengo miedo a nada”: reviven palabras de Peso Pluma ante amenazas del narco

Antes de realizar su presentación, Peso Pluma brindó una entrevista en la que confesó cuánto dinero gasta en ropa para una presentación, pero ¿es mucho dinero? Para comenzar, el nacido en Jalisco dijo que sus lentes, artes y cadena sumaban más de 50 mil dólares.

Con respecto a las prendas, la Doble P desembolsó cuatro mil dólares por el chaleco y otros dos mil por la playera, pantalón y guantes. En su tenis, Hassan no se midió y pagó mil 200 dólares. Al cerrar con todo lo que llevaba puesto, el cantante mostró su reloj con un valor superior a los 70 mil dólares ¿Alguien se perdió con tantos números? No te preocupes, a continuación te decimos cuántos pesos mexicanos lleva Peso Pluma.

Sigue leyendo: “Soy buena”: despiden a doctora mexicana por tener cuenta en OF 🔥