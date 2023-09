¡Va en el 294! Hincha argentino festeja todos los días el título de Qatar 2022

El futbol es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Millones de personas ven al equipo de sus amores disputar los encuentros para levantar le trofeo. Esta fiebre por el balompié se incrementa en el Mundial, cuando las naciones reúnen a sus mejores jugadores y demuestran quién es el mejor en la cancha.

Tras un buen tiempo de racha, Argentina logró volver a levantar una Copa y demostró que Messi no se podía retirar sin este trofeo en su vitrina. Los argentinos no pararon de celebrar el logro, pero tras 9 meses ¿existe alguien que sigue cantando los himnos de la albiceleste?

No importa frío, calor o lluvia: Gustavo es de Villa Dominico y todos los días, de 20:00 a 21:00, sale a festejar el título de la Scaloneta 🇦🇷



Su objetivo es "recordarle a la Argentina que somos campeones del mundo" y planea seguir hasta la Copa del Mundo 2026



La respuesta es sí. Guillermo, un hombre de avanzada edad, decidió darle un lugar importante en su vida a los festejos por el campeonato del mundo en Medio Oriente: “Es hermoso saborear el gustito dulce de la victoria. El Mundial fue reflejo de lucha y resistencia. Hay que aprender de los valores y enseñanzas que nos dejó esta victoria”, relató el adulto al diario Olé.

“Cuando perdimos contra Arabia estaba muy eufórico. No sabía qué hacer y tenía que enfocar en algún lado esa fuerza. Entonces agarré mi bandera, la até a un palo de escoba con una cinta en cada punta y salí a la calle a sacar toda esa energía que tenía. Era el único en la calle y todos me miraban como bicho raro”, relató el fanático.

“Cuando me fui de vacaciones no paré. Me llevé la bandera y todas las ganas de alentar. Fui a Santa Teresita y salí a agitar los trapos a la playa. Yo siempre supe lo que quería transmitir”, aseguró Guillermo, que ya lleva 294 días de festejos de manera ininterrumpida.

“Busco recordarle a la Argentina que somos campeones del mundo. Hay que saborear el gustito dulce que genera el objetivo cumplido. Quiero que nuestra pasión como argentinos llegue al mundo. Un Mundial no se consigue todos los días”, dijo el incombustible hincha .