Iván Troyano: el cantante español que logró dominar el regional mexicano

Este 2023, el regional mexicano se convirtió en uno de los géneros más escuchados en todo el mundo. Con figuras como Peso Pluma o Natanael Cano, las personas pudieron escuchar algo diferente y único. A esta corriente, el cantante y compositor español Iván Troyano decidió sumarse con su gran éxito: ‘El Hombre De Las Mil Mujeres’.

Esta canción, que nace de una ruptura real, fusiona la música regional mexicana con melodías pop muy características del intérprete. En entrevista para Publimetro, Iván aseguró: “la comida de México me encanta la gente la adoro y nada, ya quiero volver y todavía no me he ido”.

Un amigo de Troyano fue el encargado de ponerle canciones de regional mexicano y allí fue cuando nació su amor por ese movimiento musical: “lo que más me gustó fue el resultado final. Ver cómo era lo que yo me había imaginado: mi voz dentro de ese estilo que no fuera 100% lo de aquí, porque notas los matices que son de otro estilo: mi música pop”.

De acuerdo con Iván, Natanael Cano fue uno de los artistas que escuchó antes de crear ‘El Hombre De Las Mil Mujeres’, pero el español supo darle su estilo único y distinto.

“Yo ya estaba como intérprete y y luego después de eso me metí a producir a otros artistas con los que hice muchos éxitos y bueno, la verdad es que la transición ha sido fácil, porque realmente yo ya tenía muchas ganas de cantar mis canciones de nuevo. Tenía muchas ganas de de presentar mi música a mi público y bueno, pues estamos aquí en México”, relató el artista con respecto a su trayectoria musical.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son tres de la ciudad que desea visitar Iván para mostrar su proyecto que es un rotundo éxito en España:” Ya más adelante, pues sí que me gustaría visitar más lugares, porque México es muy grande”.