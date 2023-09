“The Late Nath Show”: el programa correcto para todo lo incorrecto

Nath Campos es una de las creadoras de contenido más famosas en redes sociales. La mexicana, quien realizaba videos cortos en Vine, comenzó un nuevo proyecto titulado “The Late Nath Show”, un espacio en el que la influencer habla de temas “polémicos” con especialistas.

Durante su primer episodio, en el que se abordó el tema de la gordofobia, evidenció la manera de explicar con dinámicas y tintes de comedia aspectos que siguen siendo tabú, pero ¿cómo surgió esta idea?

Nath explicó, a los micrófonos de Publimetro, que “el programa lo armé con con un grupo de mujeres que amo y admiro muchísimo en en esta recopilación de de talento que hice para este para esta elaboración”, refiriéndose a Esmeralda Soto, Nabile Ahumada, Dany Rodríguez y Juana Martínez.

La creadora de contenido aseveró que se le hizo súper colaborativo trabajar con mujeres porque “es algo que yo jamás había experimentado en este nivel, o sea, yo tengo un grupo de de mujeres amigas que, desde el que estoy muy activa en el feminismo, también me han ayudado a sanar otras relaciones en el pasado”.

Campos explicó que detrás de cada capítulo hay una investigación muy profunda con la intención de evitar “estos sesgos que muy claramente estamos diciendo que tenemos”. Con respecto a los retos, la influencer confesó que tuvo muchísimos: “para empezar, plantearnos que estábamos haciendo el balance correcto; porque también estamos hablando de temas sociales que sabemos que son muy delicados”.

Con respecto al recibimiento que tuvo su primer episodio, Nat aseguró que " sentimos que estamos apoyando un poquito a cambiar el mundo”, porque “también son personas que me encuentro en la calle; son personas que ya no solo son seguidores, sino que de repente es la amiga de mi mamá o mis mejores amigos que tal vez esas son cosas que ni siquiera se habían puesto a pensar”.

En próximos episodios será posible ver cosas distintas: " estamos intentando que ningún capítulo se parezca tanto al anterior”, explicó Nath. Desde un punto de vista personal, la conductora aseguró que hay varios temas que le gustaría abordar: “Súper obvios, acerca de cómo yo viví esta misma experiencia en mi acercamiento como radical con el feminismo; me gustaría muchísimo poder explorar más sobre de el consentimiento; la violencia que se vive dentro de las relaciones de poder”.

Nath espera, de ser posible, entrevistar a Gloria Trevi: “A mí me parecen súper complejos, no me atrevería ahorita a decir que tengo la capacidad de analizarlos, pero me encantaría revisar una situación que tal vez podamos explicar a una manera como mucho más entendible para la gente que significa vivir ese tipo de violencias”.