¿Ya son novios? Alumna se le declara a su maestro por Whatsapp y este así respondió

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas comparten, constantemente, videos que logran sumar miles de reproducciones. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la declaración de amor que le hizo una joven a su maestro.

Sí, Kary Aranda mostró, en tres partes, cómo fue que se sinceró ante su profesor. La mujer utilizó Whatsapp y escribió el siguiente mensaje: “Hola, profe, buenos días. Solo paso por aquí con un motivo, ahora que ya me gradué y ya no tengo nada que ver con la escuela, me veo en la obligación de decir la verdad porque en realidad ya no me importa lo que me digan, pero equis, el punto es que, como usted sabe, me gusta y lo noto más en el cómo me miraba mientras daba sus clases”.

El relato se dividió en tres partes y es posible leerlo en TikTok (Captura de pantalla )

El docente respondió con lo siguiente: “Hola, señorita Jacqueline, muy buenas tardes y disculpa la hora de responder, pero como sabes estoy en clase. Sí me había percatado de tus acciones hacia mi persona, pero ¿te gustaría mejor platicarlo en persona?”.

