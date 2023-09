“Es una orden”: empleados graban cómo su jefe los maltrata y humilla

Miles de personas salen todos los días de sus hogares en busca de un empleo que les ayude a llevar dinero. Desafortunadamente, el mal salario y las precarias condiciones obligan a los candidatos a tomar puestos muy denigrantes.

Te recomendamos: Joven mata a su hermano con un desarmador durante una discusión por cervezas

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, el momento en que un grupo de empleados logró grabar las amenazas , insultos y agresiones que hacía el patrón de la empresa: “Baje los brazos triple hijo de pu..., respete hijo de pu... se forma, fórmese, fórmese y baje los brazos”, son algunas palabras que dijo el agresor.

Uy hagamos famosos a estas bellezas, dueños de la empresa casta agro industrial en #Ibagué pic.twitter.com/Qjs4Qmr8oy — Ely 🙄🙄 (@elikitty_33) September 19, 2023

Varios empleados le pidieron que se calmara, mas es acusado siguió: “Cálmese su put... madre, fórmese o se va. Fórmese, es una orden que yo estoy dando. Acá manda es el señor Gustavo Charry, gústele a quien le guste”.

Una de las trabajadoras no soportó y respondió a todos los ataques: “Esto no lo perdono yo, ¿oyó, don Gustavo? No lo perdono, a mis compañeros los respeta. Demonios de mier..., todos ustedes, locos, avaros”.

Sigue leyendo: Joven se rompe la pierna al intentar realizar truco con patineta

Los directivos no pararon: “A su put... voy a respetar, ¿cree que esta es la casa suya? Perra hijuepu…”. Sin imaginar que la mujer no se dejaría intimidar, esta aseveró: “Yo misma los voy a denunciar. Vámonos todos de acá y denunciamos, muévanse, ya no más”.