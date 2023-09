Empleado se retira al finalizar su turno y jefa lo llama irresponsable por no esperar a su relevo

Miles de personas salen todos los días de sus hogares en busca de un empleo que les ayude a llevar dinero. Desafortunadamente, el mal salario y las precarias condiciones obligan a los candidatos a tomar puestos muy denigrantes.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante la red social Facebook, la conversación que tuvo un empleado con su jefa: “Jonathan, ¿a quién le entregaste turno?”, escribió la supervisora seguido de “No te puedes ir de recepción si no ha llegado tu relevo. Necesito una explicación de por qué te fuiste sin que nadie te cubriera. Eso es abandono de trabajo. Aun cuando ya hayas cumplido tus “8 horas” de trabajo”.

El joven utilizó su cuenta de Facebook para compartir la denuncia que logró viralizarse de gran manera (Captura de pantalla- Especial )

El hombre molestó aseguró que “A nadie, pues no llegó nadie a tiempo y nadie me avisó nada. Mientras los compañeros lleguen a relevarme, no vuelve a pasar. Me fui porque Ya había acabado mi turno por el cual firmé contrato”.

La supervisora le pidió su copia de contrato y al enterarse que no lo tenía, ella siguió: “Estás muy a la defensiva y no entiendo por qué. Esto es trabajo y lo único que te estoy pidiendo es que hagas tu trabajo de forma correcta. Creo que no comprendes que la recepción no se puede quedar sola. Tu responsabilidad es informarme si tus compañeros no llegan a cubrirte para tomar acciones correspondientes, y para poder cubrir el turno. No te pido que te quedes a cubrir 8 horas más, es lo que menos quiero”.

En otro mensaje es posible leer: “No tienes respeto al dirigirte a mí. Con esa actitud negativa que traes no nos vamos a entender y va a ser cansado para los dos. Necesito que entiendas que mi trabajo es supervisar tanto a reservas como a Recepción. Para eso me contrataron y es lo que voy a hacer”, finalizó.