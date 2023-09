¡Le tocó a él! Filtran pelea de C4 Jiménez junto a su pareja por infidelidad

Carlos Jiménez es uno de los periodistas de nota roja más populares en todo México. Junto a su equipo, el comunicador utiliza sus redes sociales para difundir, antes que nadie, imágenes y videos que logran popularizarse de gran manera. El hombre filtra datos que las mismas autoridades desconocen; sin embargo en las últimas los papeles se invirtieron y ahora fue él el que quedó expuesto.

Un par de internautas compartieron, mediante sus cuentas de TikTok, la supuesta discusión que tuvo C4 Jiménez con su esposa Eunice. En la grabación, la mujer acusó al periodista de una presunta infidelidad y aprovechó el momento para decirle todo lo que ella hizo por él: “¿Quién te sacó de la mierd(*)?”, preguntó la involucrada.

“¿Quién te sacó de allí?, para que pagaras 15 mil pesos de renta. Yo subsané todos los gastos en esta casa cuando yo ganaba dinero y después me empezaste a decir que ya me dabas con mucho dinero”, continuó la voz que se le relaciona con Eunice.

En la presunta filtración que hicieron varios internautas se logra apreciar la pelea por documentos que la mujer se negaba a entregar: “Y tu seguro ya te lo cancelé así que si te pasa algo, si la Unión te encuentra o sabe la dirección de tu mami y atentan contra ti o contra tu mamá ya no tienes seguros de gastos médicos mayores”.

“Voy a regresa a lo que era antes y me voy a encontrar a un verdaero hombre que en verdad me c(*)ja no como tú”, dijo la dama durante la pelea en la que, los internautas aseguran que, acusaba a Carlos de una infidelidad durante la relación. Antes de acabar el audio se escucha un “ojalá que te maten”.