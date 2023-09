IA da a conocer la posible fecha en la que morirá Peso Pluma

Peso Pluma se convirtió en uno de los cantantes más famosos en todo el mundo. Tras varios éxitos, la Doble P comenzó una gira por Estados Unidos y México que alegró a muchos de sus seguidores; sin embargo, se comenzó a viralizar una manta del CJNG en la que amenazaba al joven de 24 años de edad.

“Esto va para ti Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación; esto por irrespetuoso(…)”, es parte de la amenaza que se popularizó en redes sociales. En los últimos días un usuario utilizó el avance tecnológico para conocer qué le pasaría a Peso Pluma en su peor situación.

“Puede que me asesinen el próximo 14 de octubre, soy Peso Pluma y me he visto envuelto en una gran polémica en estos últimos días; actualmente he sido amenazado por un grupo de narcos mexicanos”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de ocho millones de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer mensajes como “peso pluma habla de la amenaza”, “esta historia ya fue escrita..... y te puedo decir cual fue el final (Chalino Sánchez)”, “que no entienden que la canción de ella baila sola no es de él” o “le van a hacer la del Chalino”.