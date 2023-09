¡Atención! Revelan cuál es el signo más infiel en México

El amor es uno de los sentimiento más buscados en una relación. Miles de parejas aseguran que, para que triunfe la relación, debe existir una confianza muy grande combinada con sinceridad.

Lamentablemente, algunos sujetos abuzan de este afecto y comenten infidelidades, pero ¿existe algo que los provoque? De acuerdo con un estudio realizados por un Gleeden, hay un signo zodiacal que predomina como el “más infiel en México”.

“De acuerdo con el perfil de los usuarios, los signos más infieles en México son Capricornio y Acuario en mujeres y Capricornio y Tauro en hombres”, expresó el portal antes citado.

