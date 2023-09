¿Así nace el amor? Alumna se enamora de su profesora por conversaciones en WhatsApp

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para compartir constantes videos que logran viralizarse de gran manera. El portal chino modificó su formato y ahora es posible subir imágenes, tal como las que posteó una estudiante para confesar algo sorprendente.

La alumna evidenció el chat de su profesora, quien le gusta y “altera la química” de su cerebro”. Todo comenzó cuando salió en un evento y le pidió que sonriera: “La grabé buscándome entre los participantes hasta encontrarme y sonreír”.

La joven mostró más evidencias de cómo charlaban de cosas ajenas a la escuela: “Cuando cada vez me atrevía a escribirle más seguido y sentía que le molestaba mucho (quería hablar con ella todo el tiempo)”.

¿Quién es la maestra?

La enamorada aseguró que apenas llevan un año hablando y que los chats que subió muestran conversaciones que ocurrieron a finales del semestre: “No hablamos tan seguido y no teníamos la confianza más que maestra y alumna, pero me gusta y todavía no me atrevo a declararme porque tiene un hijo y esposo”.

La alumna aseveró que “siempre que nos encontrábamos me hacía cumplidos. Recuerdo una vez que me vio directo a los ojos después de tanto tiempo sin verla (llevaba lentes de contacto entre verde y café claro), me dijo: ‘Me pierdo en tus ojos’, mirándome a los ojos de la nada”.