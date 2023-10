Actriz de Nickelodeon cambia series por OF y Playboy

OnlyFans es una de las plataformas más utilizadas que ofrece imágenes y videos para adultos. Las modelos que tienen un perfil en este sitio lo conocieron, en su gran mayoría, tras el confinamiento realizado por el coronavirus. Al ver la gran cantidad de dinero que se generaba con el material ofertado, algunas famosas no lo pensaron dos veces para sumarse.

En las últimas horas, se comenzó a popularizar la historia de la exestrella infantil de Nickelodeon se que sumó al modelaje y ahora es buscada en Plabloy y OnlyFans, pero ¿de quién se trata?

Madisyn Shipman es una influencer de 20 años que interpretó a ‘Kenzie Bell’ en la serie Game Shakers. Tras el final de la producción, la actriz decidió continuar con su carrera musical, sin embargo optó por darle un giro de 180 grados y ahora es una modelo de Playboy.

En entrevista con medios locales, la joven aseveró que “Siempre he sentido una sensación de represión en términos de mi sexualidad y de mostrar mi cuerpo. Y creo que mucho de eso se debe a que crecí en un programa de Nickelodeon. Te enseñan que no puedes usar blusas cortas... No puedes mostrar demasiada piel. Tienes que ser presentada como una niña pequeña constantemente. Y cuando se terminó... Tuve una pequeña crisis de identidad porque no sabía quién era”.

Hoy en día Madisyn comparte constantes imágenes y videos en su cuenta personal de Instagram, misma que alcanza los dos millones de seguidores. Algunos internautas no paran de reconocer su gran cuerpo y la felicitan por hacer lo que ella quiera.