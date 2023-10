Perrito Pikachu se apodera de los Billboard Latin Music Awards 2023

Pokémon es una de las series animadas más vistas en todo el mundo. Millones de adolescentes crecieron con estos icónicos personajes que ya pasaron a la historia. Desde cartas, hasta alimentos, los dueños de esta franquicia lograron vender un gran número de mercancía, pero ¿es posible ver un perro pintado como Pikachu?

La respuesta es sí. En las últimas horas se comenzó a viralizar la foto de un lomito con los colores y diseños característicos del pequeño animal eléctrico.

El perrito “Pikachu” volvió a la #NBA esta vez para ver el #Jazz - #Bulls de la noche del sábado 🐶🏀pic.twitter.com/sOF995YlYy — Marcelo Burgos (@marceloburgosf) January 8, 2023

Se trata de la mascota de Erik Torres, quien hace unos meses también se popularizó por salir en un partido de la NBA. El hombre no recibió precisamente el agrado del público del partido. Y peor aún, es que Torres no sabía que en algunas partes de Estados Unidos está prohibido teñir a las mascotas o cualquier animal, ya que se considera un tipo de maltrato animal debido a que las sustancias con las que se crean estos tintes pueden ser tóxicas para los animales, por lo que su dueño fue multado con 200 dólares.

