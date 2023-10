Madre rompe en llanto y pide ya no ser ama de casa

Las redes sociales son un espacio utilizado por millones de personas todos los días. Entre todas las aplicaciones, TikTok es una de las más usadas en el mundo, por eso es muy común ver videos que superan las millones de reproducciones.

Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de una madre de familia que logró viralizarse al confesar que odia ser ama de casa. Con lágrimas en su rostro, la internauta aseguró que su día no fue el mejor porque la licuadora explotó.

“Les juro que hoy es uno de esos días en los que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia”, confesó la joven durante la grabación que ya supera las 20 millones de visualizaciones.

“Estoy harta, estoy muy harta ya”, siguió diciendo la mujer que ahora se popularizó de gran manera: “Ahora imaginen ser ama de casa de una casa ajena y llegar a tu casa a seguir siendo ama de casa... Y en mi país aun preguntan…”, “Leí los comentarios y me largue a llorar por que lo duro que es ser ama de casa y nadie valora nuestro esfuerzo” o “ser ama de casa no es fácil, nunca le digan a una ama de casa que no hace nada, eso duele mucho”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.