Israelí orina sobre cadáveres de palestinos por ataque de Hamás

El conflicto armado entre Palestina e Israel provocó que todos los medios internacionales voltearan a dichas naciones para documentar y mostrar, al resto del mundo, qué es lo que ocurría.

Además de los medios tradicionales, las redes sociales se volvieron un lugar en el que comenzaron a circular una gran cantidad de videos que ahora suman miles de reproducciones. Los internautas subieron a ‘X’, antes Twitter, las imágenes más crudas o sangrientas para evitar que fueran censuradas. Entre todos los posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar el supuesto clip que muestra el momento en que un israelí orinó los cadáveres de varios palestinos.

🇮🇱| Algunos israelíes están orinando sobre los cuerpos de los miembros de terroristas de Hamás caídos en combate, luego de que Hamas desfigurara y escupiera cuerpos de militares y civiles en la invasión de ayer. ⚠️ pic.twitter.com/U6KwlHZr5n — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 8, 2023

De acuerdo con el comunicador Eduardo Menoni: “Algunos israelíes están orinando sobre los cuerpos de los miembros de terroristas de Hamás caídos en combate, luego de que Hamas desfigurara y escupiera cuerpos de militares y civiles en la invasión de ayer”.

