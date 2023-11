¡Adiós Día de Muertos! Mujeres protagonizan pelea al interior de panteón

Día de Muertos es una de las fechas más reconocidas en todo México. Miles de mexicanos organizan ofrendas en las que colocan los alimentos preferidos de sus fieles difuntos con la esperanza de que sus almas “puedan visitarlos”.

Esta tradición hizo que diversas productoras se inspiraran para realizar proyectos audiovisuales, donde ‘Coco’ se convirtió en la película más popular, pero ¿todo es amor y paz? En las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante X, el momento en que un grupo de personas decidió resolver un problema a golpes. Sí, los involucrados convirtieron el panteón en un ring.

En el video de solo 14 segundos se puede ver cómo una de las mujeres tomó una piedra del suelo y la arrojó al rostro de un sujeto. Los presentes intentaron calmar a la dama, pero esta luchaba para golpear a todos. Hasta el momento, se desconoce en qué lugar sucedió el percance, mas muchos usuarios aseguran que ocurrió en México.

El clip suma más de dos millones de reproducciones en la app perteneciente a Elon Musk, donde se pueden lee mensajes como “Lo que le tira le pega en to la cara o me lo parece”, “El piedrazo en el segundo 0:05 no tiene madre”, “Cuando te das cuenta que fue a tu hermano que le heredaron los terrenos” o “Jajajaja es la parte donde pelean por los terrenos de mamá Coco”.