Mesero asegura que La Casa de Toño recicla el pozole que no se comen los clientes

La Casa de Toño se convirtió en una de las cadenas de comida mexicana más populares en muchas ciudades del país. Su tradicional pozole, y otros alimentos, provoca que muchas personas esperen, por bastante tiempo, su turno para ingresar al local y comer los platillos que se ofrecen.

Hace unas semanas, La Casa de Toño se volvió tendencia en las redes sociales por la denuncia que realizó un exempleado en la que describió todos los abusos que viven los trabajadores; ahora, volvió a viralizarse por presuntamente reciclar la comida que no se acaban los comensales.

Para los que les mama ir a comer a La casa de Toño

En entrevista con el creador de contenido Gusgri, un mesero realizó diversos comentarios que provocaron el asco en varias personas: “Mi amigo que es mesero y trabaja todavía en La Casa de Toño me ha comentado que el mismo pozole que pide la gente, porque a veces son platos grandes y el niño no se lo come o alguien se llenó, pues se recicla”.

La grabación logró sumar miles de reproducciones en diversas redes sociales, donde los internautas mostraron su duda antes las palabras del hombre y al no existir alguna prueba de lo dicho, muchos aseguran que se trata de una mentira muy al dicha.

