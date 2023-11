¡Pide ayuda! Abuelito pierde su boleto para concierto de Paul McCartney en CDMX

The Beatles es una de las agrupaciones musicales más famosas en la historia de la música. Pese a su separación, los integrantes de esta banda continuaron realizando música, misma que fue el agrado de los seguidores. Por eso, miles de mexicanos se sorprendieron al conocer que Paul McCartney se presentaría en el Foro Sol con su gira Got Back Tour.

Pese a la gran demanda, el compositor inglés solo realizó dos fechas en la capital del país y sus boletos volaron como pan caliente. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de un adulto mayor que perdió su entrada para el anhelado concierto.

mi abuelito perdió su boleto de paul mccartney no puede ser dios mío por qué nos has abandonado??????? 😭😭😭😩😩😩😩 — R (@muchofuturo) November 15, 2023

El nieto del afectado utilizó su cuenta de X para compartir el suceso: “Mi abuelito perdió su boleto de Paul McCartney no puede ser dios mío por qué nos has abandonado???????”, es parte de lo que se puede leer en la publicación.

Una de las usuarias respondió al suceso y le explicó que alguien había encontrado un acceso tirado en el estacionamiento: “Me encontré un boleto en el estacionamiento del Foro Sol a la altura de la puerta 4, díganme por favor e número de orden de compra para devolverlo”.

