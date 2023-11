¡Intenta no llorar! Joven graba el último día en la Tierra de su perrito

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para ver la infinidad de videos que se comparten todos los días. Entre todos los temas, el de mascotas es uno de los más vistos, pero en las últimas horas se comenzó a popularizar la historia de Trompas, el perrito al que le aplicaron la eutanasia.

“Hola, mi nombre es Trompas y así fue mi último día en la Tierra. Primero desperté a mi mamá y salimos a dar el paseo de la mañana; en el parque me encontré algunos amiguitos, olfateamos los traseros y aproveché para despedirme de ellos”, es parte del audio que se puede escuchar en el clip que supera el minuto de duración.

“Después de comer, y de mi medicamento, me pude echar una buena siesta. Mi mamá salió temprano de trabajar hoy para estar conmigo y me puso bien guapetón, me dijo que hoy iba a ver a personas muy importantes. Mi abuelita, llegó después y también nos despedimos”.

La historia acaba con el siguiente mensaje: “Mii mamá tenía razón, hoy volví a ver a personas muy importantes y es que extrañaba mucho, no te preocupes mami, yo te espero aquí con mi abuelito y la mona, te amo mucho”. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “Ya no sufres más Trompas, juega sin dolor en el cielo de los perritos” o “Aquí los Que lloramos”.