“Qué bonitos ojos tienes..”: estudiantes de primaria COREAN ‘Reggaeton Champagne’

El reguetón se convirtió en uno de los géneros musicales más famosos en todo el mundo; con su auge, millones de jóvenes difundieron las canciones que en ocasiones suelen tener aspectos sexuales. Por eso, en las últimas horas miles de internautas se molestaron al ver cómo un grupo de niños cantaban ‘ Reggaeton Champagne ’ de Bellakath y Dani Flow.

El video fue compartido por Bellakath a través de sus historias de Instagram tras ser etiquetada por el usuario Josué Guzmán. Hasta el momento se desconoce en dónde ocurrieron los hechos, pero muchos aseguran que ocurrió en una escuela de México.

Niños de primaria corean la canción “Reggaeton Champagne” de Bellakath y Dani Flow

Pese a que no se logra escuchar la famosa parte “Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene”, los internautas mostraron su inconformidad por el hecho y pidieron que los menores no escuchen ese tipo de canciones para evitar “problemas a futuro”.

