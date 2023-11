Exdiputado es golpeado por su esposa al encontrarlo con una amante

Twitter es una de las aplicaciones más utilizadas para compartir hechos noticiosos. Las políticas de esta red social permiten difundir imágenes y videos sensibles, pero en esta ocasión fue un clip “gracioso” el que se robó la atención de todos los internautas ¿de qué se trata?

Te recomendamos: Modelo de OnlyFans hace topless durante partido de NFL

De acuerdo con diversas publicaciones, la esposa del exdiputado Osiel Castro encontró a su pareja con otra mujer. En la grabación de 37 segundos se puede ver y escuchar cómo la mujer golpeaba al exservidor público: “Suéltame. Eres una mierda. Quédate con esa puta”, son algunas de las palabras que dijo la mujer.

Así el violento desencuentro del exdiputado Osiel Castro de la Rosa ayer en un conocido lugar de la zona VIP de Boca del Río, Veracruz. pic.twitter.com/zAauwfrFwU — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 21, 2023

La despechada no se paró y antes de retirarse amenazó al infiel: “no te quiero en mi casa porque le hablo a la policía”. La mujer tomó un taxi y se retiró del lugar. El periodista Joaquín López Dóriga aseguró que los hechos ocurrieron “en un conocido lugar de la zona VIP de Boca del Río, Veracruz”.

Sigue leyendo: Modelo desfila en el funeral de su amigo diseñador y las redes sociales la cancelan

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 900 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Lo que me sorprende es que en Veracruz haya alguna zona VIP”, “por andar de calenturiento jajajajajaja cómo plancha vieja”, “Alv pasomecha y yo no vi ese mitote en vivo 😳 shiaaaa me lo perdí, yo le hubiera gritado: daleeee por pnch perro” o “Lo cacharon con el lonche”.