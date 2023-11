¡Su último atardecer! Familia lleva a su perrito a la playa como último paseo

Los perritos son considerados, por muchas personas, como uno de los animales más cariñosos y nobles de todo el mundo. Muchas personas deciden integrar un peludo a la familia y quererlo para toda la vida; desafortunadamente, hay momentos donde los perros tienen que partir y dejar a sus amos.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante Twitter, el momento en que una familia llevó a su perro a la playa para que disfrutara de sus últimos momentos de vida. En el clip de solo 41 segundos se aprecian algunas fotos y videos de cómo los integrantes de la familia pararon los pocos minutos de vida con su mascota.

¡Conmovedor! Familia llevó su perro a la playa para que disfrutara sus últimos momentos de vida. ❤️ 😢pic.twitter.com/UGsFy8tjdE — Momentos Virales (@momentoviral) November 21, 2023

Pese a su gran edad, el perrito se mostraba feliz de ver a sus seres queridos y luchó por demostrar, hasta el último segundo, el gran amor que sentía por todos. El animalito fue transportado en una cajita móvil para que no sufriera algún tipo de lesión durante su traslado.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer mensajes como “Acción muy humana con el perro. Está muy feliz en una familia así”, “No nos hagas esto”, “Quiero mucho a mi husky; pero esta familia (los papás) solo se fueron a tomar las selfies y quien le da de comer comida chatarra a una mascota” o “Lindo, pero raro,cuando me toco eutanasiar a mi amada gata solo la abrace y con el corazón roto la deje ir en mis brazos susurrandole al oído cuanto la amaba”.