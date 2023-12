Mujer corre a comerciantes con cubetadas de agua en Edomex

Twitter es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo; millones de internautas utilizan este sitio para compartir constantes imágenes y videos de hechos noticiosos. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que una mujer agredió a un par de comerciantes en Toluca, Estado de México.

La cuenta ‘Qué Poca Madre’ colocó lo siguiente: “Para reportar a esta señora que agrede a las personas que llegan a vender. Esto sucede en la clínica 249 en Santiago Tlaxomulco, Toluca”, seguido de una grabación que supera el minuto de duración.

❌💦‼CÁLMESE SEÑORA‼😡 A CUBETADAS DE AGUA CORRE A COMERCIANTES EN #Toluca #Edomex 😨



🔴#DenunciaCiudadana



🗣Para reportar a esta #señora que agrede a las personas que llegan a vender. Esto sucede en la clínica 249 #SantiagoTlaxomulco #Toluca pic.twitter.com/7gIKqYb6QT — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 6, 2023

En las imágenes se puede ver cómo la involucrada mojó al joven que, de acuerdo con la información, solo vende cosas en la calle. La mujer volvió con más agua y continuó agrediendo a las personas. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 60 mil reproducciones en la red social perteneciente Elon Musk.

“Está bien, pinches comerciante se sienten dueños de la calle”, “Para eso están locales en rentan; pinches comerciantes no quieren pagar renta, no impuestos, la calle es para el tránsito peatonal y automóvil, no para obstaculizar”, “Se le habla a una patrulla y listo la calle es de todos che señora corriente” o “A una acción siempre existirá una reacción”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.