¿Qué buscaron las y los solteros en Tinder durante 2023?

Tinder es una de las aplicaciones de citas más populares en todo el mundo. Miles de internautas acceden a este sitio para conocer más personas y así conseguir algún tipo de relación, pero durante este 2023 ¿cómo usaron la aplicación las y los solteros?

De acuerdo con cifras de la misma compañía, “el cambio hacia el uso de las citas como fuente de realización personal dio lugar a las principales tendencias de citas del año: citas sin apego a un resultado ‘N.A.T.O.’”.

Tinder es una de las aplicaciones de citas más utilizadas en todo el mundo

Las citas ‘N.A.T.O.’ (Not Attached To an Outcome) son aquellas que están menos preocupadas por el resultado de una relación y más interesadas en disfrutar el proceso de conocer a alguien: “Los solteros estaban abiertos a conocer nuevas personas para tener nuevas experiencias e historias divertidas que contar, en lugar de adoptar un enfoque tradicional orientado a objetivos”.

Asimismo, los internautas utilizaron el emoji “🔛” para hacer saber a matches potenciales que estaban dispuestos a probar cosas nuevas e interesantes o que incluso estaban listos para explorar una nueva relación.

Lanzada en 2012, Tinder es la aplicación más popular del mundo para conocer gente nueva y se ha descargado más de 530 millones de veces. La aplicación está disponible en 190 países y en más de 45 idiomas. Más de la mitad de sus usuarios tienen entre 18 y 25 años. En 2022, Tinder fue nombrada una de las empresas más innovadoras del mundo por Fast Company.