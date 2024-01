Mujer trans rompe en llanto al contar cómo los hombres la rechazan

ESTOY HARTA QUE ME RECHACEN POR SER TRANS. A pesar de estar operada con mi reasignacion y dar por finalizada mi transicion. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar , lo se soy consciente de ello , tampoco pretendo agradar a todo el mundo. En el video como se puede observar estoy sufriendo un ataque de ansiedad. ¿por que? te preguntaras , bueno del chico de el que hablo si que le gustaba yo, tanto fisicamente como personalmente. Que paso ? saco el tema si yo soy trans , hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comento que no pasa nada y no era un impedimento para el y que nada cambiaba. despues de esto desaparecio. La sensacion de rechazo la e experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces , me da impotencia y rabia por que yo no puedo hacer nada para cambiar el echo de que soy trans. Pero lo que si puedo conseguir es visicilizar lo que nos pasa a las chicas trans , para que aquellas personas desconocidas en el tema , tomen algo mas de empatia y normalidad al respecto , por que yo soy una chica mas del mundo y no soy ningun bicho raro. y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mi. tambien puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video , en mi defensa dire que es en caliente y estaba sufriendo un ayaque de ansiedad , aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo nisiquiera tienen sentido y me expreso muy mal por que estoy sufriendo un ataquede panico y obiamenre me duele mas lo mio soy persona. #depresión #ansiedad #rechazo #chicatrans #trans