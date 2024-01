“Dame bastante dinero”: exponen presunta grabación de Akasha, exnovia de Alemán

El rap se convirtió en uno de los géneros musicales más escuchados en 2023. Junto a los corridos y el regional mexicano, varios cantantes fueron los más populares a nivel mundial. Entre todos los compositores, Alemán también atrajo el interés de miles de personas, mas no fue por una buena causa: el intérprete fue acusado de violencia de género.

Akasha, expareja del señalado, utilizó su cuenta de Instagram para evidenciar los presuntos abusos que sufrió por parte del nacido en Cabo San Lucas. La también cantante borró el material en pocos minutos, pero varios usuarios ya contaban con las imágenes y los clips.

Tras un gran número de comentarios en X, el rapero ofreció una conferencia de prensa en la que pidió disculpas públicas; además en las últimas horas se comenzó a difundir una supuesta grabación en la que se escucha a la implicada “chantajear” a su entonces novio: “Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo. No me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir allí. Me quiero largar, me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo. Ya no quiero estar contigo”, es algo de lo que se puede escuchar en el clip de 28 segundos.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 900 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Aclaro, no digo que aleman tampoco no tenga problemas, sin embargo vamos hacer esto equitativo, si queman a uno, queman al otro, y en especial a una interesada”, “No entiendo. Dice que ha trabajado mucho para sus cosas, pero aun asi le pide dinero? Él le guarda su dinero o qué?” o “Mujer de alto valor promedio”.